Фото: Парк культуры и отдыха им. города Плевен соцсети

Арендатор ростовского парка «Плевен» оспаривает штраф за летние площадки. Как стало известно порталу DonDay, компания утверждает, что нарушение связано не с её предпринимательской деятельностью, а с несоблюдением публично-правовых обязанностей по охране окружающей среды.Судебные разбирательства между арендатором ООО «МИВ» и властями Ростова-на-Дону начались ещё в прошлом году. По двум искам решения были вынесены в январе и конце марта 2026 года. В частности, в марте суд разрешил расторгнуть концессионное соглашение между ДИЗО и «МИВ», рассчитанное на 49 лет, а также все дополнительные соглашения. Ранее, в январе 2026 года, компании было запрещено строительство на близлежащей территории около павильона ресторана.Административная комиссия Советского района оштрафовала ООО «МИВ» за размещение летних площадок на территории, занятой зелёными насаждениями, посчитав это нарушением экологических норм.Суд, рассматривая данный спор, установил, что он имеет публично-правовой, а не экономический характер, и поэтому не может рассматриваться арбитражным судом. Поскольку ООО «МИВ» не представило доказательств, связывающих нарушение с предпринимательской деятельностью, компания имеет право обжаловать это решение.