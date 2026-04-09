В Зернограде Ростовской области осквернили Вечный огонь

В Зернограде Ростовской области, предположительно, был совершен очередной акт вандализма. Неизвестные испортили Вечный огонь, расположенный у подножия мемориала "Наступление".На поверхности звезды неизвестные расплавили непонятное вещество, испортив ее внешний вид. Событие вызвало недовольство среди местных жителей Зернограда. Осквернение мемориала происходит не первый раз – подобные случаи были зафиксированы весной 2025 года. Тогда неравнодушные своими силами очистили от грязи памятное место.В этот же раз звезду в первоначальный вид привели представители администрации. На текущий момент личность злоумышленника остается неизвестной. Горожане, в свою очередь, хотят верить, что в городе нет человека, способного на такое. Они надеются, что причиной загрязнения звезды стали цветочные пакеты, попавшие на огонь из-за ветра.