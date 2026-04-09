В парк «Лога» перевезли гусыню, которая в жуткие морозы стала мамой для поросят

Фото: Парк Лога

Парк «Лога» стал новым домом для гусыни Гусеньки, прославившейся своей невероятной добротой и заботой. Эта птица не только выжила в суровых условиях, но и совершила настоящий подвиг. Гусыня своим теплом двух поросят в 30-градусный мороз.История дружбы Гусеньки и военнослужащей Светланы началась с неожиданной находки. Сослуживцы Светланы обнаружили испуганную и голодную гусыню в старом сарае. Птица была настолько напугана, что забилась в угол, и, как вспоминает Светлана, в её глазу виднелись слезы.- Я принесла ей водички, она аж вскрикнула от радости первого глотка, — делится Светлана.Вскоре к гусыне присоединились два маленьких поросенка, найденные военнослужащими неподалеку. Неожиданно для всех, Гусенька проявила материнскую заботу, приняв малышей как своих гусят. В самые суровые морозы, когда температура опускалась до -30 градусов, гусыня укрывала поросят своими крыльями, спасая их от холода. Эта необычная троица жила вместе, пока условия не позволили им оставаться на улице.Гусыня успела сильно привязаться к Светлане, узнавая ее по голосу и шагам. Каждый раз, когда хозяйка приближалась, птица радостно кричала. Однако командировка Светланы подходила к концу, и она не могла оставить Гусеньку одну.Поэтому было принято решение перевезти гусыню в парк «Лога», где ей обеспечат достойные условия и заботу. Сейчас Гусенька осваивается на новом месте.