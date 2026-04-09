Ростовские ветеринары спасают лошадей, пострадавших от атаки БПЛА на Запорожье

Донские ветеринары помогают лошадям, пострадавших после атаки БПЛА на Запорожье. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Нападение на ферму в Акимовском муниципальном округе произошло в ночь на 2 апреля. В результате атаки погибло 14 лошадей. Три животных получили тяжелые ранения и нуждаются в срочном ветеринарном вмешательстве.- На помощь откликнулись специалисты из Ростовской области, – отметил глава региона. Ростовские ветеринары уже провели необходимые исследования, включая рентгеновское обследование, и приступили к обработке ран пострадавших животных.