Ростовские ветеринары спасают лошадей, пострадавших от атаки БПЛА на Запорожье

Донские ветеринары помогают лошадям, пострадавших после атаки БПЛА на Запорожье. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Нападение на ферму в Акимовском муниципальном округе произошло в ночь на 2 апреля. В результате атаки погибло 14 лошадей. Три животных получили тяжелые ранения и нуждаются в срочном ветеринарном вмешательстве.

- На помощь откликнулись специалисты из Ростовской области, – отметил глава региона. Ростовские ветеринары уже провели необходимые исследования, включая рентгеновское обследование, и приступили к обработке ран пострадавших животных.
Фото: Евгений Балицкий.
