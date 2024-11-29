Фото: тг-канал Инсанды от Карпа

Голкипер «Спартака» может пополнить состав «Ростова». Сообщают спортивные издания.Согласно сведениям из СМИ, Александр Селихов может пополнить состав команды из Ростова-на-Дону уже в ближайшее время. Вратаря, возможно, возьмут в аренду до конца сезона-2024/2025 или же он может стать полноценным игроком команды.На данный момент переговоры между «Спартаком» и Селиховым о продлении контракта, срок действия которого истекает летом следующего года, не проводились. Виталий Кафанов, тренер «Ростова», оценивает качества Селихова, вероятно, донской клуб не против такого пополнения.Ни одна из команд не сделала официальных заявлений по этому вопросу. «Спартак» и «Ростов» пока не спешат с комментариями.