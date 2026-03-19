В Ростовской области задержали мужчину, который шесть лет скрывался после убийства жены

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном шесть лет назад.

По данным следствия, в апреле 2020 года 54-летний мужчина и его 42-летняя супруга выпивали в своей квартире. Разгоряченные алкоголем, они начали ссориться. Конфликт в итоге перерос в насилие — мужчина нанес жене множественные удары рожком для обуви. Удары пришлись по голове. Женщина упала и уже не поднялась. Она скончалась на месте.

— С целью избежать уголовной ответственности фигурант скрылся. В связи с этим он был объявлен в федеральный розыск, ему заочно предъявлено обвинение, а производство по уголовному делу приостановлено. Судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в областном СУ СК.

Долгое время найти мужчину не могли. Однако 17 марта 2026 следователи все же нашли его. Подозреваемый скрывался в Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики.

Мужчину задержали. Он сознался в убийстве, подробно описал случившееся шесть лет назад и раскаялся.

В данный момент криминалисты устанавливают все детали дела.
Фото: Ростовский Следком
