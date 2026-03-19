На Дону введены ограничения на перемещение молока и скота из-за вспышек инфекционных болезней в России

В Ростовской области введены ограничения на перемещение молока, продукции животного происхождения и скота за пределы региона. Причиной послужила сложная эпизоотическая обстановка, сложившаяся в Российской Федерации из-за инфекционных заболеваний животных. Информация об этом поступила из Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Необходимость данных мер продиктована вспышками опасных болезней, зафиксированных в других субъектах страны. Для предотвращения подобных сценариев на Дону незамедлительно приступили к усиленным проверкам скота.- Для подтверждения эпизоотической безопасности региона и снятия ограничений на экспорт продукции, в хозяйствах всех форм собственности ведется активный мониторинг. В настоящее время перерабатывающие предприятия Ростовской области способны полностью переработать весь объем производимого молока, — уточнили в министерстве.Важно отметить, что даже на территории Ростовской области существуют локальные очаги опасных заболеваний. На данный момент карантин действует в Семикаракорском и Багаевском районах.