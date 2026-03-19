Арбитражный суд отменил предостережение Росрыболовства в пользу компании из Аксая

Арбитражный суд Ростовской области принял решение в пользу ООО «Мир Ремонта», отменив предостережение, вынесенное Азово-Черноморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства). Ведомство подозревало компанию в незаконном сбросе сточных вод в балку Малая Камышеваха.

История конфликта началась в октябре 2025 года, когда Росрыболовство провело надзорные мероприятия. По мнению ведомства, ООО «Мир Ремонта» осуществляло сброс сточных вод без необходимого согласования, что, как считало Росрыболовство, нарушало законодательство о рыболовстве. В ноябре того же года компании было вручено предостережение.

ООО «Мир Ремонта» не согласилось с вынесенным предостережением и направило возражение, которое, однако, было отклонено Росрыболовством.

Впоследствии компания обратилась с исковым заявлением в арбитражный суд. Представители ООО «Мир Ремонта» настаивали на том, что дождевые и талые воды, отводимые с кровли здания, не могут быть классифицированы как сточные воды, требующие дополнительного согласования с Росрыболовством, особенно учитывая наличие соответствующего разрешения на их отвод.

Рассмотрев дело, Арбитражный суд Ростовской области признал предостережение Росрыболовства незаконным, удовлетворил исковые требования ООО «Мир Ремонта» и отменил вынесенное ведомством предписание.
Фото: Donday
