На Ларина в Ростове сносят дом, который был признан аварийным 11 лет назад

На Ларина в Ростове сносят дом, который был признан аварийным 11 лет назад. Об это сообщил глава Октябрьского района Бебури Месхи.

По данным главы района, работы по демонтажу будут проводится в течение 40 дней. Территория объекта и прилегающая зона законсервированы для строительных работ и безопасности прохожих.

Дом признали аварийным еще в 2015-м. Долгое время он пустовал и превратился в пристанище для маргиналов. Соседи обходили его стороной, опасаясь за свою безопасность. Также существовала угроза пожара.

В марте 2026 года местные власти приняли меры.
Фото: Бебури Месхи
