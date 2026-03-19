На Ларина в Ростове сносят дом, который был признан аварийным 11 лет назад. Об это сообщил глава Октябрьского района Бебури Месхи.По данным главы района, работы по демонтажу будут проводится в течение 40 дней. Территория объекта и прилегающая зона законсервированы для строительных работ и безопасности прохожих.Дом признали аварийным еще в 2015-м. Долгое время он пустовал и превратился в пристанище для маргиналов. Соседи обходили его стороной, опасаясь за свою безопасность. Также существовала угроза пожара.В марте 2026 года местные власти приняли меры.