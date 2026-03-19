Компанию «РостовАвтоДор» могут признать банкротом

АО «РостовАвтоДор» заявила о возможном банкротстве. Запрос появился на сайте «Федресурс».

Компания обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании должника (АО «РостовАвтоДор») банкротом в соответствии со статьей «О несостоятельности (банкротстве)». Еще в 2025 году была проведена инвентаризация финансово-хозяйственной деятельности. В результате специалисты определили «неадекватную оценку финансово-экономического положения со стороны прежнего руководства», а само предприятие доведено до финансового коллапса.

- Накоплены долговые обязательства, которые не обеспечены доходами, намеренно не сбалансирован бюджет, скрывается реальное положение дел. Принято решение о проведении процедуры финансового оздоровления АО «РостовАвтоДор»,- прокомментировали ситуацию в Минестерстве транспорта Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
Еще по теме:

