В Шахтах нашли тело пропавшей 12 марта женщины

Найдено тело жительницы Шахт, которая пропала 12 марта. По предварительным данным, женщина утонула.Юлия Сидоренко исчезла 12 марта. Она отправилась в аптеку поздним вечером и не пришла домой. На звонки она тоже не отвечала, хотя мобильник с собой брала.Взволнованные домашние обратились в полицию. Информацию о приметах пропавшей распространяли по социальным сетям, ее искали добровольцы. Путь Юлии проследили по камерам — в последний раз она попала под видеонаблюдение, когда направлялась в сторону дамбы поселка ХБК.Оказалось, женщина погибла неподалеку оттуда. Тело заметили в камышах на реке Грушевке. Как сообщает информационный ресурс КВУ Шахты, ссылаясь на собственный источник, специалисты не нашли признаков насильственной смерти.