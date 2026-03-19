В Ростове воле аварийного ОКН на Московской запретили парковку авто
В Ростове воле аварийного ОКН запретили парковку авто. Причиной стало, то что с памятника архитектуры неоднократно сыпались элементы фасада. Здание находится на Московской, 72.
В конце февраля вновь произошло обрушение элементов фасада. Отметим, что это случилось после проведения консервационных работ. Возможно, резкие перепады температуры стали причиной падения кирпичей.
После этого инцидента был направлен запрос со стороны городской администрации о запрете парковки возле дома.