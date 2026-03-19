Пропавшего мужчину из Ростовской области ищут в Ставропольском и Краснодарском крае

Пропавшего 33-летнего мужчину из Азова Ростовской области ищут в Ставропольском и Краснодарском крае. Олег Федорченко уехал на черном автомобиле модели «Хонда Аккорд» 2 марта. С тех пор его никто не видел. Родные попросили о помощи полицию.Сегодня 19 марта, прошло уже 17 дней. Олега так и не нашли. Сейчас к поискам подключились добровольцы, в ряды поисковых групп набирают людей. На данный момент известно, что Олег может находиться не только в Ростовской области. Его ищут также в Армавире (Краснодарский край) и в городе Невинномысске Ставропольского края.Приметы Олега: рост 184 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза. Уезжая, был одет в зеленую куртку поверх бежевого худи, синие джинсы, темные кроссовки.Если вы что-либо знаете о местонахождении Олега Федорченко или хотите заняться его поисками в составе добровольческих отрядов, пожалуйста, позвоните по номеру 8 (800) 700-54-52.