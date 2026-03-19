Фото: КВУ

Ремонт трассы М-4 «Дон» под Шахтами закончится в июле 2027 года. Об этом изданию «КВУ» рассказали в компании «Автодор».Реконструкция участка с 933 по 1024 км, проходящего через Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы, а также Каменск-Шахтинский и Шахты, началась в августе 2025 года. В рамках проекта планируется расширение дороги до шести полос для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру.Однако ремонтные работы привели к пробкам, достигающим 20 км, особенно в курортный сезон. Для обеспечения движения «Автодор» построил объездные дороги и временно расширил проезжую часть до четырёх полос.Жители Шахт и поселков Аютинский и Таловый испытывают серьёзные трудности из-за закрытия путепровода, что увеличило путь до центральной части города с 5 до 28 км. Зимой из-за пробок автобусы не могли добраться до поселков, вынуждая пассажиров выходить на трассу.Как сообщили в «Автодоре» окончание работ запланировано на конец июля 2027 года.