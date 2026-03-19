Жители Ростова просят очистить заброшенный грот на проспекте Шолохова

Жители Ростова просят очистить заброшенный грот на проспекте Шолохова

Жители Ростова-на-Дону выступают за очистку заброшенного фонтана на проспекте Шолохова от мусора. В комментариях под постом главы города горожане разместили фотографии свалки.

Одна из жительниц, Александра, сообщила, что у фонтана на проспекте Шолохова, 126, не убраны мусор и грязь. По её словам, вокруг разбросаны бутылки, ржавые предметы, и это создаёт антисанитарные условия и неприятный запах. В чаше фонтана также можно увидеть пакеты с мусором, бутылки и разбитые стёкла.

Александра призвала принять меры по устранению проблемы, отметив, что неприятный запах и антисанитарные условия становятся особенно серьёзными в вечернее время, когда появляются бездомные и любители спиртного.

Горожане вспоминают, что раньше на этом месте был открытый грот с водой и зеленью. Сейчас мостик через грот заржавел, а некоторые элементы конструкции были повреждены или удалены.

Администрация города заявляла о демонтаже грота из-за его аварийного состояния. После этого планировалось благоустроить территорию. Обещали завершить работы к 1 июля 2025 года, но пока ничего не изменилось.
Фото: соцсети
Еще по теме:

