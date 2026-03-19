В Ростове не будут заменять троллейбусы электробусами

В Ростове уже долгое время обсуждается вопрос закрытия троллейбусных маршрутов. Согласно новому проекту стратегии, маршруты № 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12 и 14 планируется сократить, а в работе оставить только три маршрута: № 2, 17 и 22. Основной причиной такого решения стала высокая степень износа контактной сети, которая достигла почти 100%.Гендиректор «Ростовской транспортной компании» Сергей Бреев рассказал, что для полного обновления инфраструктуры требуется 5 миллиардов рублей, которых у муниципалитета нет. Тем не менее, в этом году планируется приобрести в лизинг 30 электробусов для наиболее загруженных маршрутов №2, 17 и 22. Жители города обеспокоены этими планами, видя в них предвестие полного исчезновения троллейбусов. Однако глава департамента транспорта Константин Лашенко заверил, что речь не идет о полной замене троллейбусов на электробусы.Лашенко подчеркнул, что планируется постепенно восстанавливать контактную сеть и обновлять троллейбусный парк, а также развивать использование электробусов. Но когда это произойдет неизвестно.Есть информация, что власти намерены приобрести 24 новых троллейбуса и провести ремонт контактной сети. Соответствующая заявка уже подана в «ДОМ.РФ», но ответа пока не поступило.