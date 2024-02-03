ФК «Ростов» может пополниться капитаном «Спартака» Георгием Джикией

Фото: ФК Спартак.

ФК «Ростов» может пополниться капитаном московского «Спартака». «Желто-синие» заинтересовались 30-летним Георгием Джикией. Об этом сообщил РБ Спорт со ссылкой на президента клуба дончан.Ранее Арташес Арутюнянц заявлял, что «Ростов» не планирует заключать контракт с защитником. Теперь ситуация изменилась.— Если Джикия сейчас будет на рынке, мы рассмотрим его, — рассказал президент ФК.За «Спартак» футболист выступает последние семь лет. Он пополнил состав московской команды в 2016-м, затем стал капитаном. Его контракт закончится летом 2024 года. По данным transfermarkt.world, стоимость игрока составляет порядка 5 миллионов евро, или 492 миллиона рублей по нынешнему курсу.