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ФК «Ростов» может пополниться капитаном «Спартака» Георгием Джикией

ФК «Ростов» может пополниться капитаном «Спартака» Георгием Джикией
ФК «Ростов» может пополниться капитаном московского «Спартака». «Желто-синие» заинтересовались 30-летним Георгием Джикией. Об этом сообщил РБ Спорт со ссылкой на президента клуба дончан.

Ранее Арташес Арутюнянц заявлял, что «Ростов» не планирует заключать контракт с защитником. Теперь ситуация изменилась.

— Если Джикия сейчас будет на рынке, мы рассмотрим его, — рассказал президент ФК.

За «Спартак» футболист выступает последние семь лет. Он пополнил состав московской команды в 2016-м, затем стал капитаном. Его контракт закончится летом 2024 года. По данным transfermarkt.world, стоимость игрока составляет порядка 5 миллионов евро, или 492 миллиона рублей по нынешнему курсу.
Фото: ФК Спартак.
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