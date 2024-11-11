Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Бразильский вратарь из «Локомотива» мог стать игроком «Ростова»

Бразильский вратарь из «Локомотива» мог стать игроком «Ростова»
Футбольный клуб «Ростов» мог пополнить свои ряды бразильским вратарем Гильерме Маринато. Об этом сообщил тренер команды Виталий Кафтанов.

По словам наставника, переговоры с игроком велись еще летом, однако в итоге бразильский голкипер не стал частью «желто-синей» команды.

- Мы долго вели переговоры с Гильерме Маринато, но не я, а руководство клуба. Видимо, мы не смогли достичь соглашения, — сказал Виталий Кафтанов в интервью «СЭ».

38-летний вратарь провел 17 лет в московском «Локомотиве». Однако в футбольном сезоне – 2024/25 клуб не стал продлевать с ним контракт. После этого появились слухи об интересе к голкиперу со стороны нижегородского клуба «Пари НН» и «Химок». Но пока футболист остается без команды.

Маринато Гильерме — бразильский футболист, получивший российское гражданство, провёл большую часть своей карьеры в московском «Локомотиве». Он присоединился к команде в 2007 году, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе».
Фото: СЭ
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.