Бразильский вратарь из «Локомотива» мог стать игроком «Ростова»

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Футбольный клуб «Ростов» мог пополнить свои ряды бразильским вратарем Гильерме Маринато. Об этом сообщил тренер команды Виталий Кафтанов.По словам наставника, переговоры с игроком велись еще летом, однако в итоге бразильский голкипер не стал частью «желто-синей» команды.- Мы долго вели переговоры с Гильерме Маринато, но не я, а руководство клуба. Видимо, мы не смогли достичь соглашения, — сказал Виталий Кафтанов в интервью «СЭ».38-летний вратарь провел 17 лет в московском «Локомотиве». Однако в футбольном сезоне – 2024/25 клуб не стал продлевать с ним контракт. После этого появились слухи об интересе к голкиперу со стороны нижегородского клуба «Пари НН» и «Химок». Но пока футболист остается без команды.Маринато Гильерме — бразильский футболист, получивший российское гражданство, провёл большую часть своей карьеры в московском «Локомотиве». Он присоединился к команде в 2007 году, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе».