Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

В тренерский штаб ФК «Ростов» может вернуться Виталий Кафанов

В тренерский штаб ФК «Ростов» может вернуться Виталий Кафанов
Тренер Виталий Кафанов может снова вернуться в ряды тренерского штаба донской команды по футболу. По информации «СЭ», сейчас тренер вратарей рассматривает предложение «Ростова».

Проработав два года за казанский «Рубин», 5 марта Кафанов принял решение покинуть клуб. По его словам, расставание с футболистами и клубом прошло тяжело, но на то были свои обстоятельства. Тем не менее тренер поспешил заверить, что не собирается рвать отношения с
«Рубином».

- Это не значит, что мы еще не будем работать вместе. Жизнь футбольного тренера состоит из приходов и уходов, и никто не знает, как все повернется завтра, - цитирует слова Кафанова издание.

Стоит напомнить, что в составе донской команды тренер проработал с 2015-го по 2017 год. Затем вместе с экс-наставником «желто-синих» Курбаном Бердыевым Кафанов перешел в «Рубин».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.