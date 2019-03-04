В тренерский штаб ФК «Ростов» может вернуться Виталий Кафанов



Тренер Виталий Кафанов может снова вернуться в ряды тренерского штаба донской команды по футболу. По информации «СЭ», сейчас тренер вратарей рассматривает предложение «Ростова».



Проработав два года за казанский «Рубин», 5 марта Кафанов принял решение покинуть клуб. По его словам, расставание с футболистами и клубом прошло тяжело, но на то были свои обстоятельства. Тем не менее тренер поспешил заверить, что не собирается рвать отношения с

«Рубином».



- Это не значит, что мы еще не будем работать вместе. Жизнь футбольного тренера состоит из приходов и уходов, и никто не знает, как все повернется завтра, - цитирует слова Кафанова издание.



Стоит напомнить, что в составе донской команды тренер проработал с 2015-го по 2017 год. Затем вместе с экс-наставником «желто-синих» Курбаном Бердыевым Кафанов перешел в «Рубин».