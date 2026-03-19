Донской Минтранс прояснил ситуацию, сложившуюся вокруг компании «РостовАвтоДор»

Фото: нейросеть

Министерство транспорта Ростовской области прояснило ситуацию, сложившуюся вокруг компании «РостовАвтоДор». В ходе проверки деятельности предприятия были выявлены многочисленные финансовые нарушения.АО «РостовАвтоДор», занимающееся строительством автодорог и магистралей с октября 2002 года, оказалось на грани банкротства. Причиной сложившейся ситуации стали значительные задолженности компании перед Федеральной налоговой службой, поставщиками топлива, известняка, строительного камня и другими контрагентами.Предприятие было приватизировано весной прошлого года. После проведенной инвентаризации новое руководство пришло к выводу, что прежние владельцы неверно оценивали финансовое состояние компании.- Предприятие находится в состоянии финансового краха: накоплены долговые обязательства, не покрываемые доходами, бюджет намеренно не сбалансирован, реальное положение дел скрывается, — сообщили в донском минтрансе.В ведомстве также отметили нецелесообразность выделения средств из областного бюджета на поддержку коммерческой организации, особенно учитывая напряженное положение в социально ориентированном бюджете региона. При этом власти заверили, что права сотрудников предприятия будут защищены.Стоит отметить, что «РостовАвтоДор» долгое время был одним из ключевых подрядчиков по содержанию и ремонту дорог в Ростовской области. По данным 2024 года, выручка компании составила 4,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,4 млрд рублей. Вопросы вызывают столь серьезные финансовые трудности, возникшие у, по сути, монополиста в сфере дорожного обслуживания, и тот факт, что компания оказалась на грани банкротства, несмотря на государственные инвестиции.«РостовАвтоДор» уже попадал в поле зрения общественности. Весной прошлого года в регионе были разоблачены участники «дорожного картеля», которые подозревались в сговоре на торгах. Шесть дорожно-строительных компаний из Ростовской и Волгоградской областей, а также Адыгеи, обвинялись в сговоре при проведении тендеров на общую сумму 24 млрд рублей. ФАС назначила им оборотный штраф в размере более 396 млн рублей. «РостовАвтоДор» также фигурировал в этом деле.