В Ростовской области из-за короткого замыкания электропроводки сгорел гараж

В городе Сальске Ростовской области из-за короткого замыкания электропроводки. Пламя вспыхнуло утром 19 марта на улице Марины Расковой.По предварительным данным, огонь заметила собака хозяев, она разбудила их. Тогда глава семейства попытался потушить пламя с помощью шланга. Но результатов это не принесло. Тогда на место он вызвал спасателей.- Огонь потушили на 32 квадратах. К счастью, никто не пострадал. В ликвидации пожара участвовали 8 специалистов и 2 спецмашины,- сообщили в региональном ГУ МЧС.