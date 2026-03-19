В годовщину крушения «Боинга» ростовчане возлагают цветы к памятнику погибшим

В годовщину крушения «Боинга» ростовчане возлагают цветы к памятнику погибшим


На памятник погибшим пассажирам «Боинга» в Ростове возлагают цветы в годовщину авиакатастрофы на территории старого аэропорта. Фотографии публикует Donday.ru.

Трагедия случилась 19 марта 2016 года, ровно десять лет назад. Следовавший из Дубая самолет компании Flydubai разбился во время сильного ветра и ливня.

В страшную дату погибли все, кто был на борту — семеро членов экипажа и 55 пассажиров, в том числе четыре ребенка.

Рядом с аэропортом поставили памятник в первую годовщину происшествия. Именно он стал местом памяти тех, кого потеряла область и вся страна.

Сегодня скорбят семьи, знакомые, должностные лица, представители авиакомпании и простые ростовчане. К памятнику несут цветы, венки и свечи. Шрамы на сердцах людей не затянулись даже спустя десять лет.


Фото: Donday
