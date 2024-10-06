Главный тренер «Ростова» объяснил разгромное поражение в матче со «Спартаком»

Фото: ФК Ростов

Главный тренер ФК «Ростов» объяснил разгромное поражение в матче со «Спартаком». Валерий Карпин подвел итог после игры в Москве на пресс-конференции 5 октября.- Можно сказать, что игра была равная, если смотреть на поле. Но побеждает тот, кто меньше ошибается. Минуты до 30-й мы играли даже лучше, до первого гола мы заслуживали большего, — заявил наставник «желто-синих».Напомним, что после поражения от «Спартака» со счетом 3:0 «Ростов» остался на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Следующая игра «желто-синих» состоится после матчей сборный 19 октября. Донской клуб отправится на выезд в Нижний Новгород.