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Главный тренер «Ростова» остался доволен игрой команды после поражения от «Зенита»

Главный тренер «Ростова» остался доволен игрой команды после поражения от «Зенита»
Валерий Карпин прокомментировал отношение к разгромному поражению «Ростова» от «Зенита» со счетом 5:0. Команды встретились 3 августа в Санкт-Петербурге в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги.

- Я бы отделил результат от того, что происходило на поле. Не видел, что была большая разница в нашей игре с «Зенитом» сейчас и в прошлом сезоне, - отметил на пресс-конференции Валерий Карпин. - Позитива из этого матча вынес очень много.

Следующая игра «желто-синих» пройдет в Ростове-на-Дону 9 августа. Футболисты встретят на домашнем поле казанский «Рубин». Встреча пройдет в рамках чемпионата России.
Фото: ФК Ростов
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