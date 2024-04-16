Валерий Карпин остался недоволен работой арбитров в матче «Факел» — «Ростов»

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Главный тренер ФК «Ростов» высказался о работе бригады арбитров в матче против «Факела». Валерий Карпин остался недоволен обслуживанием игры.- По поводу их работы ничего не буду говорить. Единственное, могу обратиться к главе департамента судейства РФС с предложением нанять для подчиненных психологов, чтобы помочь им справляться с давлением, — заявил главный тренер «Ростова».Напомним, что игра проходила 14 апреля в Воронеже. «Желто-синие» обыграли хозяев поля с минимальным счетом — 1:0. Единственный мяч забил нападающий Роналдо.