Главный тренер «Ростов-Дона» продлил контракт с клубом



Гандбольный клуб «Ростов-Дон» продлил контракт с главным тренером. Амброс Мартин будет работать со спортсменками ещё как минимум сезон-2020/2021.



Мужчина — уроженец Испании. Летом 2012 года он стал тренером венгерского клуба «Дьёр». В 2016-м начал работать с женской сборной «Румынии». В 2018 году ушёл из «Дьера» и подписал контракт с «Ростов-Доном». Спустя год ушёл и из румынской национальной команды.



В августе 2019-го он стал первым в истории иностранцем, который возглавил сборную России. Мартин привёл свою команду к бронзе на чемпионате мира в Японии.



За время работы с дончанками Амброс выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок (дважды) России. Он — единственный из всех тренеров «Ростов-Дона», который вывел клуб в финал Лиги чемпионов.