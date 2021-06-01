Главный тренер ГК «Ростов-Дона» Пер Юханссон продлил контракт

Главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» продлил контракт с командой. Пер Юханссон останется тренировать донскую команду еще один сезон. Об этом «желто-черные» сообщили 3 июня.Шведский тренер возглавил ГК «Ростов-Дон» в августе 2020 года. Под его руководством дончанки завоевали Кубок России и стали серебряным призером чемпионата страны.Также на сезон продлил контракт и ассистент главного тренера - Томаш Хлавати. Специалист из Словакии вошел в состав тренерского штаба ГК «Ростов-Дон» в сезоне 2018/19. За годы работы с донской командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России и серебряным призером Лиги чемпионов. Томаш Хлавати вместе с восемью гандболистками был призван в сборную России для участия в товарищеских турнирах и Олимпийском турнире.