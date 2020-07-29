Главный тренер Амброс Мартин покидает ГК «Ростов-Дон» досрочно

Фото: Rostovhandball.ru

Амброс Мартин оставляет должность главного тренера гандбольного клуба «Ростов-Дон». Наставник команды и руководство клуба досрочно расторгли контракт. Об этом сообщили в пресс-службе ГК 31 июля.Амброс Мартин добился больших высот с ростовскими гандболистками и полюбил их. Тренер признался, что решение покинуть команду далось ему тяжело. Как стало известно, причиной стала семья наставника. Он очень скучает по своим детям и жене, поэтому захотел быть к ним поближе.В планах Амброса Мартина - перейти в сборную России по гандболу. Он надеется, что во время игры национальной команды во Дворце спорта встретится с ростовчанками.Как сообщалось ранее, испанский тренер возглавил клуб Ростова-на-Дону в 2018 году перед стартом нового сезона. Вместе с «Ростов-Доном» Амброс был двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка страны и победителем национального Кубка, а также серебряным призером Лиги чемпионов.