ГК «Ростов-Дон» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото: Ростов-Дон.

Относительно итогового места в своей группе многое решалось именно в этом матче. И «Ростов-Дон» провёл его выше всяких похвал.Уже на старте матча гостьи повели в счёте - 4:1. Дальше – больше. В середине первой половины вечера «жёлто-чёрным» удаётся забить четыре мяча подряд, но даже после этого отрыв продолжает увеличиваться. После получаса игры на табло горели радостные для ростовчан цифры «9:17». Во второй половине игры ростовская команда не оставила сопернику шансов на спасение и только упрочила свое лидерство. Итог – крупная победа «Ростов-Дона», 29:18.Лучшей по личным показателям стала Грас Заади – 9 мячей. Кристина Кожокарь, Юлия Манагарова и Владлена Бобровникова - по 4 гола. У «Бреста» Алисия Тоблан забросила 6 мячей.В других матчах игрового дня венгерский «Ференцварош» обыграл дома немецкую «Боруссию» - 23:21, норвежский «Вайперс» был сильнее венгерского «Дьёра» - 30:29, а черногорская «Будучность» разбила хорватскую «Подравку» - 27:21.Очередной матч «Ростов-Дон» сыграет 10 марта в российской Суперлиге. Соперник – «Кубань» (Краснодар).