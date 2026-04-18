ГК «Ростов-Дон» уступил «Астраханочке» в первом полуфинале

ГК «Ростов-Дон» проиграл команде из Астрахани 18 апреля. Первая полуфинальная игра Суперлиги-2025/26 прошла в донской столице.Счет открыли гостьи. Вскоре ростовчанки ответили своим мячом. Первый гол у хозяек забила Кристина Кожокарь.В начале встречи «Астраханочка» опережала дончанок на два мяча. К восьмой минуте «Ростов-Дон» сумел сравнять счет.Перед перерывом астраханские гандболистки снова вышли вперед. На отдых соперницы ушли при счете 15:16.Во втором тайме ростовчанки не смогли перехватить инициативу. Соперницы удержали преимущество. Матч завершился со счетом 27:30.Теперь «Ростов-Дон» ждут две выездные встречи в Астрахани. Игры назначены на 25 и 27 апреля.