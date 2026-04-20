В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» пешеход погиб в аварии

На трассе М-4 «Дон» пешеход погиб в аварии. ДТП произошло 20 апреля около 04:30 на 946 километре в Красносулинском районе.

По предварительным данным, 59-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» не заметил идущего вдоль разделительных бетонных блоков мужчину. Он передвигался посреди проезжей части вдоль бетонных блоков. Мужчина не смог вырулить и сбил пешехода с ног.

Как сообщили в региональной госавтоинспекции, в результате аварии местный житель скончался.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
