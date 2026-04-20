Замглавы Ростова Виктория Чернышова покинула пост

Замглавы Ростова Виктория Чернышова покинула пост. Об этом стало известно 20 апреля. Ее имя исчезло с сайта городской администрации.

По данным СМИ, Виктория Чернышова перейдет на работу в правительство области на должность министра образования. Данное место уже освободилось. 17 апреля уже экс-министра образования Тамару Шевченко назначили уполномоченным по правам ребенка.

Виктория Чернышова может получить назначение в ближайшее время.

Напомним, что чиновница занимала пост заместителя главы города по социальным вопросам с конца 2024 года.
Фото: Администрация Ростова
