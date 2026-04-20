После рестарта футбольный клуб «Ростов» занял 15-ю строчку из 16 команд. Об этом свидетельствует статистика transfermarkt по итогам почти двух месяцев игры.

Начало второй части РПЛ стартовало 28 февраля. За это время команды чемпионата России сыграли семь матчей. Донская команда заняла 15-е место в таблице, имея пять очков. Пожалуй, главным провалом ростовчан стало поражение аутсайдеру «Сочи». Ростовчанам удалось победить всего лишь один раз, в матче с «Пари НН».

Лидером таблицы рестарта стало «Динамо» — 14 очков, «Краснодар» и «Зенит» – по 13 очков.
Фото: ФК Ростов
