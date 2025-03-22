ГК «Ростов-Дон» уверено одержал победу над «Астраханочкой» со счетом 28:21

Фото: Соцсети ГК Ростов-Дон

В рамках Суперлиги по гандболу сезона 2024/25 в Астрахани 22 марта состоялась игра. В данном матче ГК «Ростов-Дон» одержал победу над местной «Астраханочкой» со счетом 28:21.Начало встречи было напряженным: обе команды испытывали проблемы с точностью бросков, пока Ирина Корнеева не вывела «Ростов-Дон» вперед. Однако «Астраханочка» вскоре увеличила отрыв до четырех мячей. Лишь бросок Ярославы Фроловой на пятой минуте сократил разрыв до 4:1.После тайм-аута, взятого тренером Ириной Дибировой, Анна Шапошникова забила дважды, сократив отставание до 6:4 к 12-й минуте. К середине первого тайма «Астраханочка» стала чаще терять мяч, чем воспользовался «Ростов-Дон».Во втором тайме ростовчанки не упустил инициативу. За десять минут им удалось увеличить разрыв до 20:16. На 12-й минуте Анна Шапошникова получила травму спины и покинула игру. К середине второго тайма Дарья Стаценко забила пятый гол, увеличив счет до 21:17.В итоге, «Ростов-Дон» одержал уверенную победу со счетом 28:21.Следующая игра «Ростов-Дона» состоится 28 марта против новороссийской «Черноморочки» в Ростове-на-Дону.