Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

ГК «Ростов-Дон» уверено одержал победу над «Астраханочкой» со счетом 28:21

ГК «Ростов-Дон» уверено одержал победу над «Астраханочкой» со счетом 28:21

В рамках Суперлиги по гандболу сезона 2024/25 в Астрахани 22 марта состоялась игра. В данном матче ГК «Ростов-Дон» одержал победу над местной «Астраханочкой» со счетом 28:21.

Начало встречи было напряженным: обе команды испытывали проблемы с точностью бросков, пока Ирина Корнеева не вывела «Ростов-Дон» вперед. Однако «Астраханочка» вскоре увеличила отрыв до четырех мячей. Лишь бросок Ярославы Фроловой на пятой минуте сократил разрыв до 4:1.

После тайм-аута, взятого тренером Ириной Дибировой, Анна Шапошникова забила дважды, сократив отставание до 6:4 к 12-й минуте. К середине первого тайма «Астраханочка» стала чаще терять мяч, чем воспользовался «Ростов-Дон».

Во втором тайме ростовчанки не упустил инициативу. За десять минут им удалось увеличить разрыв до 20:16. На 12-й минуте Анна Шапошникова получила травму спины и покинула игру. К середине второго тайма Дарья Стаценко забила пятый гол, увеличив счет до 21:17.

В итоге, «Ростов-Дон» одержал уверенную победу со счетом 28:21.

Следующая игра «Ростов-Дона» состоится 28 марта против новороссийской «Черноморочки» в Ростове-на-Дону.
Фото: Соцсети ГК Ростов-Дон
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.