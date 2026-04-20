ФК «Ростов» потратил на оплату сотрудникам около 1,5 млрд рублей

ФК «Ростов» в прошлом году выплатил сотрудникам в совокупности примерно 1,5 млрд рублей заработной платы. В сумме учтена зарплата не только футболистам, но и персоналу команды.Среднесписочная численность работников «Ростова» в минувшем году составила 401 человека. Из них 116 игроков разных возрастов и команд.По сумме зарплат донской клуб занял 12-е место в РПЛ. Лидером рейтинга стал «Зенит» (10,03 млрд), второе место занял «Спартак» (9,9 млрд), тройку замкнуло московское «Динамо» (6,19 млрд).«Ростов» сезон-2024/2025 закончил на восьмой позиции турнирной таблицы. В Кубке России донской клуб добрался до Суперфинала, где уступил московскому ЦСКА в серии пенальти.