«Ростов-Дон» стал финалистом чемпионата России по гандболу

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» стал финалистом чемпионата России среди команд Суперлиги. Донская команда одержала победу в ответном матче с «Астраханочкой» - 25:24. Встреча состоялась 11 мая в ростовском Дворце спорта.В этот раз астраханки начали игру с успешной атаки. Однако атакующая Ксения Макеева сразу же забила первый гол для «Ростов-Дона». Половину тайма команды шли практически мяч в мяч. Затем Владлена Бобровникова и Кристина Кожокарь одна за другой увеличили счет на два очка - 7:5. Соперницы не сдавались. Вероятно, астраханки сделали работу над ошибками после разгромного поражения в первом матче полуфинала с «Ростовом». Теперь они оказывали достойное сопротивление и не давали дончанкам вырваться вперед. На перерыв команды ушли с равным счетом - 12:12.Во второй половине матча «Ростов-Дон» начал уверенно разрывать счет. Однако больше, чем на три мяча, ростовчанки не смогли оторваться. Через 10 минут астраханки сократили разрыв до двух, а вскоре и до одного гола. Гандболистки заставили понервничать болельщиков обеих команд. К половине тайма астраханские спортсменки все-таки сравняли счет и не отставали от «Ростова» ни на мяч. За несколько минут до конца матча тренер «Астраханочки» взял тайм-аут. Он решил действовать не спеша и выбрал осторожную тактику: идти вдоль линии, пока не обнаружится брешь в защите «Ростова». Однако вырваться вперед соперницам не удалось. Игра вот-вот должна была закончиться равным счетом.За 14 секунд до конца матча тайм-аут взял шведский тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон. На площадку ростовчанки вышли с решительным настроем. Они разыграли мяч, а на последней секунде Ксения Макеева забила решающий гол. Финальный свисток зафиксировал победу донской команды - 25:24.По итогам матча самым результативным игроком встречи стала Кристина Кожокарь. Она забила 7 голов из 7. Гандболистка несколько месяцев отсутствовала из-за травмы, которую получила в декабре 2020 года в матче с Данией на чемпионате Европы. На встрече с «Астраханочкой» донская атакующая доказала, что находится в прекрасной форме.В первом матче полуфинала ГК «Ростов-Дон» разгромил астраханок со счетом 35:25. Итоговый счет - 60:49 в пользу ростовчанок. Донская команда осталась лидером турнирной таблицы (44 балла). На втором месте находится московский ЦСКА (36 баллов), с которым предстоит сыграть «Ростову». Встречи состоятся 16 и 23 мая.