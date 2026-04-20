В Ростовской области самая дорогая говядина продается в Таганроге. Об этом свидетельствуют показатели Ростовстата.Самая дешевая говядина продается в Сальске. В этом городе килограмм мяса обходится в 647 рублей. Самая дорогая говядина - в Таганроге. В приморском городе она обходится в 746 рублей.Дешевле всего свинина в Ростове-на-Дону - 400 рублей. Дороже всего это мясо - в Таганроге и Шахтах. В этих городах килограмм свинины стоит 448 рублей.За самой дешевой охлажденной курицей стоит ехать в Миллерово. Там птица обходится в 200 рублей. Самая высокая цена на это мясо в Волгодонске - 227 рублей.