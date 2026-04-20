Аптеку на Шолохова в Ростове закрыли на месяц из-за нарушений при выдаче лекарств. Решение о приостановке деятельности на 30 суток принято арбитражным судом Ростовской области.Причиной стало выявление ряда серьезных нарушений в ходе внеплановой проверки, проведенной Росздравнадзором. Специалисты обнаружили, что аптека отпускала лекарства по рецептам, оформленным с существенными ошибками. В документах вместо даты рождения фигурировал возраст, сведения о медицинских учреждениях были недостоверными, а в ряде случаев отсутствовала подпись врача.Вызывает серьезные подозрения и тот факт, что врачи, чьи имена были указаны в рецептах, либо не работали в заявленных клиниках, либо отрицали факт выписки данных препаратов.Несмотря на обнаруженные неточности, рецепты с нарушениями не были признаны недействительными и не изъяты. По мнению представителей Росздравнадзора, это свидетельствует о сознательном игнорировании аптекой установленных правил. Кроме того, в аптеке не велся должный учет выданных рецептов и обнаруженных нарушений в соответствующих журналах.По результатам проверки был составлен акт, а собранные материалы направлены в арбитражный суд. Суд, рассмотрев дело, постановил закрыть аптеку на месяц, обязав руководство устранить выявленные нарушения.