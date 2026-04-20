В Ростове ГК «ЮгСтройИнвест» снова присоединилась к Дню древонасаждения

18 апреля, в рамках областного Дня древонасаждения, группа компаний «ЮгСтройИнвест» снова присоединилась к экологическому празднику Ростова-на-Дону.В этом году компания поддержала высадку деревьев в кварталах «Смартполéт» и «Сияние», а также в парке «Патриарший» на месте Старого аэропорта.Парк «Патриарший» строится территории комплексного развития «Новый Ростов», которую компания застраивает в рамках соглашения с правительством Ростовской области. В акции приняли участие глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, глава города Ростова‑на‑Дону Александр Юрьевич Скрябин и другие представители региональной власти, а также генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванович Иванов.Парк станет одной из ключевых зеленых зон будущего района. В дополнение к уже существующим насаждениям здесь высадили 45 кустарников и 55 деревьев — ели, липы, клены и катальпы.В жилых кварталах «ЮгСтройИнвест» тоже активно развивается внутренняя экология: застройщик высадил 30 деревьев — 15 кленов и 15 лип. А детскому саду «Авиатор», который был построен вместе с жилыми домами, передали 10 саженцев как символ заботы о подрастающем поколении. Воспитанники и их родители вместе высадили деревья, которые еще больше украсили благоустроенную зону и создали уютное пространство для игр и прогулок.Девятый год подряд «ЮгСтройИнвест» вносит вклад в озеленение Ростова-на-Дону. Такие инициативы демонстрируют, что экология и благоустройство становятся неотъемлемой частью «Нового Ростова» и других проектов застройщика.