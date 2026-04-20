Уже сутки в Ростовской области ищут 22-летнюю жительницу Краснодара

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области ведутся активные поиски 22-летней жительницы Краснодара. Рубина Репева пропала без вести 19 апреля.По имеющейся информации, девушка ростом около 160 сантиметров, худощавого телосложения, с черными волосами и карими глазами. В день своего исчезновения Рубина Репева была одета в черную шубу и черную юбку.С момента последнего контакта с Рубиной никакой информации о ее местонахождении не поступало.Правоохранительные органы обращаются ко всем, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, с просьбой незамедлительно сообщить об этом в полицию или по телефону: 8-800-700-54-52.Любая, даже самая незначительная, информация может оказаться ключевой в установлении местонахождения девушки.