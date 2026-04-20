Ростовское отделение Союза машиностроителей России подвело итоги пятилетки и выбрало новое руководство

В КВЦ «Донэкспоцентр» прошла отчетная конференция Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Мероприятие собрало руководителей ведущих промышленных предприятий, ректоров вузов, представителей власти для подведения итогов работы за 2021–2025 годы и формирования нового руководства.Губернатор Ростовской области и вице-президента Союза машиностроителей России Юрий Слюсарь подчеркнул значимость достижений донского региона в сфере промышленной политики.Ростовское отделение «СоюзМаш России» активно занимается развитием машиностроительной отрасли. Организация реализует ряд важных проектов, нацеленных на поддержку молодежи, профориентацию и социальное развитие. Среди ключевых федеральных и региональных инициатив – «Неделя без турникетов», международная инженерная олимпиада «Звезда» и др.Оценивая пройденный путь, Председатель регионального отделения Пётр Мотренко подчеркнул, что сегодня Союз машиностроителей давно вышел за рамки отраслевого объединения. Он превратился в одну из ключевых общественно-политических сил, работающих на благо всего реального сектора.Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы и заместитель Председателя регионального отделения Лидия Новосельцева отметила существенный рост организации за прошедшую пятилетку.- За эти годы Ростовское отделение не просто выросло количественно, оно кардинально обновило формы работы, расширило круг единомышленников. Я считаю, практически полностью выполнило задачи, которые мы перед собой ставили. По результатам 2025 года Ростовское региональное отделение признано лучшим в стране, заняв 1-е место в общероссийском рейтинге, - подчеркнула Лидия Новосельцева.За пять лет ростовское региональное отделение достигло впечатляющих результатов: расширился пул предприятий-участников, численность местных отделений значительно увеличилась, а индекс промышленного производства в регионе демонстрирует устойчивый рост.В ходе конференции выступили руководители профильных министерств, вузов и представители предприятий. Осветили вопросы технологического лидерства и цифровизации, рассказали об участии в федеральном проекте «Профессионалитет» и роли вузов в подготовке инженерных кадров, обозначили «окна возможностей» для донской промышленности в новых экономических условиях.В рамках конференции прошли выборы в новый Региональный совет, Ревизионную комиссию, а также были избраны Председатель и Первый заместитель Председателя отделения. По итогам голосования делегатов, председателем Ростовского регионального отделения СоюзМаш вновь избран Пётр Мотренко. Лидия Новосельцева переизбрана на пост первого заместителя председателя.Завершилось мероприятие награждением лучших представителей машиностроительной отрасли.