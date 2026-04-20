В Ростове-на-Дону ветврачи и волонтеры спасают пса с гигантской опухолью. Об этом сообщили в приюте «Зоопомощь» донской столицы.

Вольт был найден 15 апреля. Его необычный внешний вид привлек внимание прохожих, которые тут же сообщили о нем в приют. В клинике выяснилось, что у собаки имеются две опухоли: одна – на морде, а другая – в паховой области. Точные результаты анализов пока не готовы, но существует подозрение на венсаркому – опасное заболевание, способное передаваться другим животным.

В связи с этим Вольт был изолирован в индивидуальный вольер для безопасности других обитателей приюта. Однако стресс и попытки выбраться из своего временного пристанища привели к трагическим последствиям: пес повредил опухоль на морде. Эта травма потребовала немедленной госпитализации.

- Были проведены все необходимые обработки раны. Сейчас он находится в клинике на стационарном лечении, получает лекарства и ждет результатов анализов. Далее, возможно, потребуется операция, – сообщили в приюте «Зоопомощь».

Ветеринары и волонтеры надеются на благоприятный исход и делают все возможное, чтобы спасти Вольта.
Фото: приют «ЗООпомощь»
