Аналитики предсказывают 10-е место «Ростову» по итогам сезона

Футбольный клуб «Ростов», по оценкам аналитиков платформы Opta Sport, вряд ли покинет Российскую Премьер-лигу по итогам текущего сезона.В последнем туре команда уступила на своем поле «Сочи» со счетом 0:1. Приближение к зоне стыковых матчей все равно не склонило аналитиков на сторону вылета команды. Такой сценарий оценивается всего в 0,8%.По версии портала, с наибольшей вероятностью ростовчане финишируют десятыми. Данный исход аналитики предсказывают с вероятностью примерно в 47%.Шансы оказаться ниже сильно меньше. Так, вероятность финиша на 13-й позиции составляет 6,5%, на 14-й — 2,9%.В конце сезона донской клуб сыграет против ЦСКА, «Оренбурга», махачкалинского «Динамо», «Акрона» и «Зенита».