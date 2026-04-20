Аналитики предсказывают 10-е место «Ростову» по итогам сезона

Футбольный клуб «Ростов», по оценкам аналитиков платформы Opta Sport, вряд ли покинет Российскую Премьер-лигу по итогам текущего сезона.

В последнем туре команда уступила на своем поле «Сочи» со счетом 0:1. Приближение к зоне стыковых матчей все равно не склонило аналитиков на сторону вылета команды. Такой сценарий оценивается всего в 0,8%.

По версии портала, с наибольшей вероятностью ростовчане финишируют десятыми. Данный исход аналитики предсказывают с вероятностью примерно в 47%.

Шансы оказаться ниже сильно меньше. Так, вероятность финиша на 13-й позиции составляет 6,5%, на 14-й — 2,9%.
В конце сезона донской клуб сыграет против ЦСКА, «Оренбурга», махачкалинского «Динамо», «Акрона» и «Зенита».
Еще по теме:

