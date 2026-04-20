В Ростове в микрорайоне Суворовский найденная «граната» оказалась зажигалкой

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовский найденный «боевой припас» оказался зажигалкой. Эту информацию распространило региональное управление МВД.Утром 20 апреля жильцы дома №12 на улице Дмитрия Петрова обнаружили подозрительный предмет, который приняли за гранату. Они сразу же сообщили об этом в экстренные службы. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиции.Территория вокруг дома была оцеплена. После проверки выяснилось, что обнаруженный предмет является обычной зажигалкой и не представляет опасности.