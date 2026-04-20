Актер, сыгравший Басту, будет читать рэп в фильме

Актер, сыгравший Басту (Василия Вакуленко), будет читать рэп в фильме. Об этом он рассказал в одном из шоу в соцсетях.

В Ростове-на-Дону продолжаются съемки фильма про Басту. Известного рэпера играет актер Слава Копейкин. В центре сюжета - история становления музыканта в родном городе.

- Я ездил на студию, и мы записывали и готовились, репетировали, даже наняли коуча. Я никогда этим не занимался, и когда впервые стал к микрофону и в наушнике услышал свой голос, меня чуть не стошнило. Мне было так плохо, это ужасно, я не хотел это слышать больше никогда. Но со временем я продолжал читать, и с каждым разом становилось легче, и уже вроде бы что-то начало получаться. Надеюсь, из этого выйдет что-то дельное, - рассказал Слава Копейкин.

Кроме того, актер признался, что не видит сходства с Бастой внешне. При этом друзья часто видят похожие черты.
Фото: СоцСети
