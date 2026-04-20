Заморозки до -3 градусов накроют Ростовскую область в ближайшие сутки

Главное управление МЧС России по Ростовской области выпустило предупреждение о надвигающихся заморозках. В ближайшие сутки на территории региона ожидается понижение температуры до -3 градусов Цельсия.Апрель в донском регионе текущего года отличается нестабильностью погоды. После относительно теплого марта, в северных районах области уже фиксировались ночные температуры до -3 градусов. Тем не менее общая дневная температура по региону местами достигала +20 градусов.Теперь, по прогнозам синоптиков, с 21 по 23 апреля ожидается новая волна понижения температуры. Ночью и утром столбики термометров опустятся до -1…-3 градусов. Специалисты относят это явление к "возвратным заморозкам", которые могут нанести существенный ущерб сельскому хозяйству.