Главный тренер ГК «Ростов-Дон» прокомментировала поражения в матче с «Астраханочкой»

Главный тренер ГК «Ростов-Дон» объяснила поражение в матче с «Астраханочкой». Комментарий Ирины Дибровой опубликовали после пресс-конференции на странице клуба.Напомним, игра прошла 18 апреля в рамках первого полуфинального матча Суперлиги-2025/26. Матч прошел на арене в Ростове. В игре спортсменки потерпели поражение - 27:30.- Сегодня ничего не получалось. Вратари не зацепились, забить свои тоже не могли. Уже всё меняли, и 5-1, и 6-0. Но бывают такие игры. Будем бороться до конца. Чем больше игр, тем лучше. «Астраханочка» сегодня была более заряженной. Нам предстоит много работать, - рассказала тренер.Ирина Диброва отметила, что команде не хватало важных игроков – Даши Стаценко и Ани Шапошниковой. Как оказалось, их отсутствие для команды стало «фатальным».