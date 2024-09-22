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ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ладу» из Тольятти

ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ладу» из Тольятти
В Ростове-на-Дону 22 сентября состоялся матч между ГК «Ростов-Дон» и «Ладой» из Тольятти. Игра прошла в крытом футбольном манеже.

С первых минут хозяйки площадки захватили инициативу и к середине первого тайма вели с разницей в шесть мячей. К перерыву соперницы смогли отыграть лишь три мяча.

Во второй половине встречи «Лада» не смогла отыграться. Донские гандболистки увеличили разрыв до девяти мячей. В итоге матч завершился победой ГК «Ростов-Дон» со счётом 37:29.

Самым результативным игроком матча стала Кристина Кожокарь, забившая девять голов. Анастасия Казьменко успешно отразила три броска из девяти, а Юлия Грацкевич — 12 из 34.
Фото: ГК Ростов-Дон
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