Капитан ГК «Ростов-Дон» стала лучшим игроком в выездном матче против «Лады»
Капитан ГК «Ростов-Дон» Юлия Манагарова признана лучшим игроком в матче против «Лады». Результаты зрительского голосования «желто-черные» опубликовали в соцсетях 15 ноября.
Встреча состоялась днем ранее в городе Тольятти. В первом тайме хозяйки площадки практически не уступали. К перерыву ростовские спортсменки смогли вырваться вперед с отрывом в четыре очка (12:16). Во второй части игры гости увеличили разницу в счете. Матч завершился победой «донских красавиц» - 33:22.
Больше всех мячей забила левая крайняя Кристина Кожокарь (семь). Игрок линии атаки за полторы минуты второго тайма трижды попала в ворота хозяек. А к середине тайма отличилась еще четырьмя мячами, прилично увеличив разницу в счете (19:29).
Немного меньше голов у Юлии Манагаровой (шесть). Однако болельщики посчитали, что капитан команды сделала больший вклад в победу «Ростов-Дона». За нее проголосовали 53% фанатов. Кристина Кожокарь оказалась на втором месте (36% голосов). Тройку лучших замыкает разыгрывающая Ярослава Фролова (33% голосов). Она поразила ворота соперниц мячом трижды.