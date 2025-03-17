ГК «Ростов-Дон» потерпел поражение в матче с «ЦСКА» со счетом 23:27

Фото: ГК «Ростов-Дон»

В Ростове-на-Дону 17 марта гандбольный клуб «Ростов-Дон» потерпел поражение от «ЦСКА» со счетом 23:27.С самого начала матча стало ясно, что игра будет напряженной. Обе команды демонстрировали упорную борьбу за каждый мяч. Однако, из-за нескольких нереализованных бросков, ростовчанки оказались в роли догоняющих. Несмотря на это, гандболистки «Ростов-Дона» не сдавались и преследовали соперниц до самого перерыва, на который команды ушли со счетом 13:16 в пользу «ЦСКА».Во второй половине встречи реализация моментов по-прежнему оставалась проблемой для ростовской команды. В первые десять минут второго тайма им удалось забросить всего один мяч. Преимущество москвичек постепенно росло, достигая семи очков.В заключительной части игры спортсменки из Москвы продолжали успешно поражать ворота «Ростова-Дон». Итоговый счет матча зафиксировал победу «ЦСКА» со счетом 23:27.